Песков назвал решение США поставлять оружие "Азову"* заигрыванием с неонацистами

Москва крайне негативно относится к решению США разрешить поставку оружия украинскому националистическому полку "Азов"*. Такая смена позиции говорит о том, что Вашингтон не гнушается заигрывать с неонацистами ради борьбы с РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Такая внезапная смена позиций Вашингтона говорит о том, что они ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию, используя Украину и украинский народ в качестве инструмента в своих руках. Готовы даже на заигрывание с неонацистами", — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, ранее администрация США сняла многолетний запрет на передачу своих вооружений украинскому национальному полку "Азов"*. Вашингтон не нашёл ни единого доказательства, что известные всему миру ультранационалисты нарушали права человека.