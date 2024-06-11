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11 июня, 09:29

Песков назвал решение США поставлять оружие "Азову"* заигрыванием с неонацистами

Москва крайне негативно относится к решению США разрешить поставку оружия украинскому националистическому полку "Азов"*. Такая смена позиции говорит о том, что Вашингтон не гнушается заигрывать с неонацистами ради борьбы с РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Такая внезапная смена позиций Вашингтона говорит о том, что они ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию, используя Украину и украинский народ в качестве инструмента в своих руках. Готовы даже на заигрывание с неонацистами", — подчеркнул представитель Кремля.

Украинскую делегацию на Евровидении оштрафовали за мерч в поддержку нацистов из "Азова"*
Украинскую делегацию на Евровидении оштрафовали за мерч в поддержку нацистов из "Азова"*

Напомним, ранее администрация США сняла многолетний запрет на передачу своих вооружений украинскому национальному полку "Азов"*. Вашингтон не нашёл ни единого доказательства, что известные всему миру ультранационалисты нарушали права человека.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Александра Вишнякова
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