Песков в годовщину "броска на Приштину" отметил силу духа и героизм военных РФ 11 июня, 10:11 Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Российские военнослужащие всегда героически стоят на защите справедливости. Такое заявление пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал в день годовщины спецоперации, известной под названием "бросок на Приштину".

"Наши военные всегда были сильны духом и всегда были способны на героические поступки. Так было всегда и так будет всегда", — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, в ночь с 11 на 12 июня 1999 года российские миротворцы силами одного батальона совершили стремительный марш-бросок на 600 километров по территории Боснии и Югославии и овладели аэродромом Слатина в косовской столице Приштине. Командование сил НАТО было просто шокировано действиями российских военных. Ведь натовцы смогли подойти к аэродрому лишь спустя несколько часов после того, как там уже укрепились российские солдаты.