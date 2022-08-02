Железные парни: 5 главных подвигов российских десантников Мужество и стойкость русских солдат во все времена обрастали легендарными подробностями, но в эпоху СССР были созданы особые подразделения, прославившиеся своими подвигами, и одно из них - десант. 2 августа, 13:14 Обложка © Getty Images / Igor Russak / NurPhoto

Воздушный десант появился в Советском Союзе в 1930-е годы, серьезная подготовка и отбор кадров сослужили этому роду войск особую службу. Десантные войска выручали армию СССР и России в самые непростые периоды истории, а операции, которые проводили десантники, не раз меняли ход сражений и войн.

Батальон майора Старчака под Москвой — 1941 год

5 октября 1941 года батальон майора Ивана Старчака, начав серию боев, умелой обороной задержал продвижение 20 тысяч немцев и 200 танков на трое суток, позволив советскому Генштабу закончить сооружение Малоярославецкого укрепрайона и обеспечив Подольским курсантам возможность встретить врага на подготовленных позициях.

Группа Старчака под Юхновом, октябрь 1941 года. Фото © Wikipedia

В двухстах киломатрах от столицы по Варшавскому шоссе продвигалась огромная немецкая моторизованная колонна. Подольские пехотное и артиллерийское училища еще не были отправлены на защиту Москву. На помощь пришли 430 десантников под командованием майора Старчака, которые высадились на рубеже реки Угры, заняв «наступательную оборону»: заминировав дорогу и организовав засады.

Позицию группы Старчака в 600 метров по фронту и 400 в глубину немцы так и не смогли взять, обойдя её, и переправившись дальше по реке. В живых осталось только 29 десантников. Спустя три дня подошли подольские курсанты, через день — танковая бригада, позволив выиграть сражение под Москвой, что повлияло на исход Великой Отечественной войны.

Афганистан: 9 рота — 1987 год

Самый кровопролитный бой 10-летней афганской кампании произошел на безымянной высоте 3234 7 января 1987 года. Бойцы 9-роты 345-го гвардейского парашютно-десантного полка ВДВ совершили подвиг, который стал легендой Афганской войны: 15 атак 12 часового боя закончились для моджахедов поражением. Схватка стала частью операции "Магистраль" по разблокированию дороги между столицей провинции Пактия Гардез и приграничным городом Хост у границы с Пакистаном, где находилась база по специальной подготовке террористов.

39 бойцам во главе со старшим лейтенантом Сергеем Ткачевым пришлось встретиться со спецназом моджахедов "Черные аисты" – в него входили смертники, совершившие преступление против Аллаха. К трем часам ночи высоту защищали только пять человек. К ним в темноте пробился разведвзвод Алексея Смирнова с грузом боеприпасов, что изменило обстановку и позволило выполнить задачу. Героической смертью пали пятеро бойцов роты, двое из них - 20-летний Вячеслав Александров и 19-летний Андрей Мельников стали Героями Советского Союза, еще один скончался через сутки. 28 человек были ранены. Со стороны нападающих погибло порядка 400 боевиков.

Бой в Герате — 1985 год

Еще один эпизод афганской войны — бой в Старом городе Герата 11 июля 1985 года, где наедине с противником оказалось всего лишь несколько героев. Советский бронетранспортер был подорван на мине, в живых остались четыре человека, которые заняли круговую оборону, решив отказаться от плена. Советские десантники приняли неравный бой в полном окружении, патроны были на исходе, помощь запаздывала. Чтобы не попасть в руки врагов, командир приказал бойцам застрелиться.

Солдаты собрались у горящего БТРа, чтобы попрощаться, обнялись на последок, а затем каждый выстрелил из автомата в себя. Последним стрелял командир Валерий Шиманский. Подкрепление засвидетельствовало смерть троих военнослужащих, которые лежали рядом с бронетранспортером, куда их вытащили противники. Пулеметчик оказался жив — четыре пули прошли в нескольких сантиметрах выше сердца. Он и рассказал о последних минутах жизни героического экипажа.

Бой у высоты 776 в Чечне — 2000 год

29 февраля - 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье неподалеку от селения Улус-Керт произошел один из трагических эпизодов Второй чеченской кампании. Девяносто бойцов 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии остановили многократно превосходящие силы противника. Под предводительством террориста Хаттаба находилось 2,5 тыс боевиков. Выбираясь из Грозного, банда вышла на позиции 6-й роты, успевшей занять оборону на высоте 776.

Фото © ТАСС / Матыцин Валерий; т/ф

В 12:30 начался бой. К концу дня у военные потеряли 31 человека погибшими, ночью бой был возобновлен. К 5-ти утра боевики ворвалисть в окопы, завязалась кровавая рукопашная. Остатками роты к этому времени командовал капитан Виктор Романов. Он связался с полковой артиллерией по радиостанции и вызвал огонь на себя, поняв, что другого выхода нет. Выжили лишь шестеро солдат, боевики потеряли 500 человек. Головорезов, что смогли вырваться из ущелья, уничтожили в последующие недели или успели захватить.

Приштинский марш-бросок — 1999 год

12 июня 1999 года, российские миротворцы силами одного батальона совершили стремительный марш-бросок на 600 км по территории Боснии и Югославии и овладели аэродромом Слатина в косовской столице Приштине. Командование сил НАТО было просто шокировано действиями российских военных. Ведь натовцы смогли подойти к аэродрому лишь спустя несколько часов после того, как там уже укрепились российские солдаты.

Месяцем ранее майор Юнус-Бек Евкуров, служивший в составе международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, получил сверхсекретное задание от командования ВС РФ - во главе группы из 18 военнослужащих ГРУ тайно проникнуть в Приштину и взять под контроль аэропорт Слатина. После этого спецназовцы должны были удерживать стратегический объект до прибытия основной части российских войск. И это задание Евкуров и его подчиненные выполнили.

В 2 часа ночи 12 июня 1999 года колонна прибыла в Приштину. В кратчайшие сроки российские десантники захватили все помещения аэропорта Слатина. К 7 утра 12 июня аэропорт и подступы к нему находились под полным контролем российского батальона. Командование НАТО было в шоке, а CNN вел трансляцию из захваченного россиянами аэропорта.

Фото © shutterstock Почему войска ВДВ стали элитными подразделениями? 0 Отбор и подготовка вывели ВДВ в ряды лучших подразделений Они элитные во всех странах

Авторы Елена Стафеева