В Госдуме призвали регламентировать деятельность нелегальных заводчиков

Многие заводчики собак работают нелегально, не платя никаких налогов и не неся ответственности ни перед кем. Необходимо обязать всех их становиться на учёт и требовать, чтобы все животные имели прививки и официальную регистрацию. Такое мнение высказал в беседе с НСН первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, в стране действительно существует такая проблема и она весьма болезненная. Разумеется, существуют и грамотные заводчики, которые состоят в кинологических объединениях и соблюдают их уставы. Это занятие действительно благородное, поскольку они, разводя животных, сохраняют породу.

"Но есть другая категория людей, которых нельзя назвать заводчиками, скорее "разведенцами". Это чёрные заводчики, которые держат по 70 собак в однокомнатной квартире. Там уже никакой породы нет. При этом они продают этих собак где-то на "Авито" как породистых, иногда за очень большие деньги, не платят налогов и не несут никакой ответственности", — подчеркнул Бурматов.

Любое разведение животных с целью извлечения из этого прибыли должно законодательно регулироваться, считает депутат. Он сообщил, что над этой инициативой в течение нескольких лет велась совместная работа Минприроды и РКФ (Российская кинологическая федерация).

"Если у вас кошка окотилась и вы котят раздали, это не коммерческая деятельность, а если вы на этом зарабатываете, то, конечно, это должно регламентироваться законодательством", — заключил Бурматов.