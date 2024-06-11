Чиновники в "зазеркалье": В Химках администрацию обнесли "невидимым" забором

Местные жители дизайнерское решение не оценили: по их словам, велосипедисты могут легко покалечиться. Они также предполагают, что вскоре вокруг забора появятся трупы птиц, которые никак не ожидают встретить на своём пути "невидимое" препятствие. Некоторые отметили, что чиновники теперь находятся в "зазеркалье". Химчане шутят, что администрацию теперь не видно, как и хороших дорог в городе.