Чиновники в "зазеркалье": В Химках администрацию обнесли "невидимым" забором
SHOT: Полностью зеркальный забор поставили в Химках вокруг администрации
В подмосковных Химках вокруг здания городской администрации установили полностью зеркальный забор. Об этом сообщает SHOT.
Полностью зеркальный забор построили в Химках вокруг администрации. Видео © SHOT
Местные жители дизайнерское решение не оценили: по их словам, велосипедисты могут легко покалечиться. Они также предполагают, что вскоре вокруг забора появятся трупы птиц, которые никак не ожидают встретить на своём пути "невидимое" препятствие. Некоторые отметили, что чиновники теперь находятся в "зазеркалье". Химчане шутят, что администрацию теперь не видно, как и хороших дорог в городе.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве неизвестные разрисовали вполне видимый и совершено обычный забор французского посольства. Злоумышленники изобразили на ней пиратские символы: на белом заборе появились три черепа, а также кости, окружённые чёрным фоном.