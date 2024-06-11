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11 июня, 11:07

Чиновники в "зазеркалье": В Химках администрацию обнесли "невидимым" забором

SHOT: Полностью зеркальный забор поставили в Химках вокруг администрации

В подмосковных Химках вокруг здания городской администрации установили полностью зеркальный забор. Об этом сообщает SHOT.

Полностью зеркальный забор построили в Химках вокруг администрации. Видео © SHOT

Местные жители дизайнерское решение не оценили: по их словам, велосипедисты могут легко покалечиться. Они также предполагают, что вскоре вокруг забора появятся трупы птиц, которые никак не ожидают встретить на своём пути "невидимое" препятствие. Некоторые отметили, что чиновники теперь находятся в "зазеркалье". Химчане шутят, что администрацию теперь не видно, как и хороших дорог в городе.

Полностью зеркальный забор построили в Химках вокруг администрации. Фото © SHOT

Полностью зеркальный забор построили в Химках вокруг администрации. Фото © SHOT

Полностью зеркальный забор построили в Химках вокруг администрации. Фото © SHOT

Полностью зеркальный забор построили в Химках вокруг администрации. Фото © SHOT

Полностью зеркальный забор построили в Химках вокруг администрации. Фото © SHOT

Полностью зеркальный забор построили в Химках вокруг администрации. Фото © SHOT

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Ранее Life.ru сообщал, что в Москве неизвестные разрисовали вполне видимый и совершено обычный забор французского посольства. Злоумышленники изобразили на ней пиратские символы: на белом заборе появились три черепа, а также кости, окружённые чёрным фоном.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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