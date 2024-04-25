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25 апреля, 09:35

На заборе Посольства Франции в Москве появились черепа и кости

В Москве неизвестные разрисовали ограду Посольства Франции пиратскими символами

Посольство Франции в Москве. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Посольство Франции в Москве. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

В Москве неизвестные утром в четверг, 25 апреля, разрисовали ограду французского посольства. Злоумышленники изобразили на ней пиратские символы: на белом заборе появились три черепа, а также кости, окружённые чёрным фоном.

Пока не понятно, с какой целью вандалы устроили такой перформанс. Примерно в полдень ограда уже была очищена.

С начала года французский лидер Эмманюэль Макрон не раз заявлял, что западные страны обсуждают возможность отправки своих войск на Украину. Однако ряд союзников Парижа, в том числе Швеция, Германия и Великобритания, открещиваются от этих заявлений. На этом фоне министр обороны Франции Себастьян Лекорню и его российский коллега Сергей Шойгу провели телефонный разговор, в ходе которого последний предупредил, что Париж в случае реализации таких планов будут ждать проблемы. Авторитетные немецкие СМИ указывают, что разговор получился грубым. В то же время Владимир Зеленский поддержал идею французского лидера об отправке войск на Украину.

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Никита Осипов
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