На заборе Посольства Франции в Москве появились черепа и кости
В Москве неизвестные разрисовали ограду Посольства Франции пиратскими символами
Посольство Франции в Москве. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
В Москве неизвестные утром в четверг, 25 апреля, разрисовали ограду французского посольства. Злоумышленники изобразили на ней пиратские символы: на белом заборе появились три черепа, а также кости, окружённые чёрным фоном.
Пока не понятно, с какой целью вандалы устроили такой перформанс. Примерно в полдень ограда уже была очищена.
С начала года французский лидер Эмманюэль Макрон не раз заявлял, что западные страны обсуждают возможность отправки своих войск на Украину. Однако ряд союзников Парижа, в том числе Швеция, Германия и Великобритания, открещиваются от этих заявлений. На этом фоне министр обороны Франции Себастьян Лекорню и его российский коллега Сергей Шойгу провели телефонный разговор, в ходе которого последний предупредил, что Париж в случае реализации таких планов будут ждать проблемы. Авторитетные немецкие СМИ указывают, что разговор получился грубым. В то же время Владимир Зеленский поддержал идею французского лидера об отправке войск на Украину.
Ранее Life.ru писал, что экоактивисты движения "Последнее поколение" разрисовали фасад ведомства канцлера ФРГ Олафа Шольца в Берлине. Протестующие написали на нём: "Помогите! Ваши дети" и оставили отпечатки рук.