На заборе Посольства Франции в Москве появились черепа и кости

В Москве неизвестные утром в четверг, 25 апреля, разрисовали ограду французского посольства. Злоумышленники изобразили на ней пиратские символы: на белом заборе появились три черепа, а также кости, окружённые чёрным фоном.

Пока не понятно, с какой целью вандалы устроили такой перформанс. Примерно в полдень ограда уже была очищена.