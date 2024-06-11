Шестилетняя девочка погибла при сходе селя в Дагестане. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, ребёнка сбил с ног поток воды в селе Кижани в Ботлихском районе. С сильным течением девочка не справилась. Позже тело малышки нашли в шести километрах от населённого пункта. Сообщается, что также подтопило сёла Риквани и Зило.

В Дагестане сошёл сель. Видео © Telegram / Что там у дагестанцеV?