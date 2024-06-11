Шестилетняя девочка погибла при сходе селя в Дагестане
Шестилетняя девочка погибла при сходе селя в Дагестане. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, ребёнка сбил с ног поток воды в селе Кижани в Ботлихском районе. С сильным течением девочка не справилась. Позже тело малышки нашли в шести километрах от населённого пункта. Сообщается, что также подтопило сёла Риквани и Зило.
В Дагестане сошёл сель. Видео © Telegram / Что там у дагестанцеV?
Ранее Life.ru сообщал, что в Курганской области житель деревни Секисово погиб, когда переходил пешеходный мост через реку Суерь. Путь был закрыт на период половодья, однако мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил нарушить запрет.
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