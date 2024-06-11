Врач рассказала о безобидной привычке, которая может стать смертельной в спортзале

Пристрастие к жевательной резинке может обернуться летальным исходом для тех, кто жуёт её в спортзале. При интенсивных физических нагрузках она может попасть в дыхательные пути и перекрыть их, вызвав асфиксию, предупредила врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

"Жевательная резинка абсолютно недопустима в спортзале. До и после — пожалуйста, но не во время тренировки. При интенсивных занятиях, особенно в единоборствах, жвачка может попасть в дыхательные пути, что грозит асфиксией и смертью", — объяснила медик в беседе с NEWS.ru.

Собеседница портала добавила, что жевательный процесс стимулирует выработку слюны, которая тоже может попасть в дыхательные пути во время тренировки. Кроме того, слишком длительное жевание грозит перенапряжением мышц, чреватым приступами головной боли. Также жвачка нередко становится причиной вздутия живота и болевого синдрома из-за сахарозаменителей в составе.