Редкий симптом рака мозга нашли у 23-летней британки Bristol Live: Онемение лица у британки оказалось признаком опухоли мозга 11 июня, 12:12 Онемение лица может указывать на рак. Обложка © freepik

В Великобритании 23-летняя женщина долгие годы страдала от онемения лица, а затем выяснилось, что этот недуг является симптомом опухоли мозга. Об этом пишет The Bristol Live.

Врачи диагностировали Лорен Бун анорексию, когда ей было 19 лет. Девушка долгое время боролась с болезнью. Однажды она рассказала медикам, что постоянно чувствует онемение лица. После проведённых обследований в больнице не смогли объяснить причину странного симптома.

"Когда я рассказала про онемение лица, врачи сказали, что никогда с таким не сталкивались. Я подумала, что это как-то связано с низким давлением", — поделилась британка.

В 2023 году она излечилась от анорексии, но онемение продолжало её преследовать и портить повседневную жизнь. Тогда женщина вновь обратилась в клинику. На этот раз тайна недуга была раскрыта. Врачи диагностировали астроцитому второй степени — опухоль мозга. Пациентку прооперировали, но сейчас её готовят к новому обследованию, так как болезнь показала рецидив.

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Авторы Татьяна Миссуми