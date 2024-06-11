Путин призвал не допустить дефицита объектов электроэнергетики в Москве и области

Дефицит объектов электроэнергетики в Москве и Подмосковье нельзя допускать ни при каких обстоятельствах. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Россетей" Андреем Рюминым и дал соответствующее поручение.

"Вы упомянули о Московском энергетическом кольце. Когда разговаривал с [мэром] Сергеем Семёновичем [Собяниным], он тоже обращает внимание на то, что экономика региона растёт. Здесь нам ни в коем случае нельзя допустить ситуации, которая у нас была несколько лет назад, когда соответствующих объектов электроэнергетики не хватало и приходилось предпринимать экстренные мероприятия для того, чтобы расширить возможности", — сказал Путин.

Рюмин доложил президенту, что уже обсуждал этот вопрос со столичным градоначальником. Глава "Россетей" добавил, что соответствующая программа уже разрабатывается, а вопрос объектов электроэнергетики контролируется.