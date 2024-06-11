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11 июня, 11:53

Путин призвал не допустить дефицита объектов электроэнергетики в Москве и области

Путин провёл встречу с гендиректором компании "Россети" Андреем Рюминым. Обложка © kremlin.ru

Путин провёл встречу с гендиректором компании "Россети" Андреем Рюминым. Обложка © kremlin.ru

Дефицит объектов электроэнергетики в Москве и Подмосковье нельзя допускать ни при каких обстоятельствах. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Россетей" Андреем Рюминым и дал соответствующее поручение.

"Вы упомянули о Московском энергетическом кольце. Когда разговаривал с [мэром] Сергеем Семёновичем [Собяниным], он тоже обращает внимание на то, что экономика региона растёт. Здесь нам ни в коем случае нельзя допустить ситуации, которая у нас была несколько лет назад, когда соответствующих объектов электроэнергетики не хватало и приходилось предпринимать экстренные мероприятия для того, чтобы расширить возможности", сказал Путин.

Рюмин доложил президенту, что уже обсуждал этот вопрос со столичным градоначальником. Глава "Россетей" добавил, что соответствующая программа уже разрабатывается, а вопрос объектов электроэнергетики контролируется.

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Ранее стало известно, что Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко распорядились отменить роуминг для Союзного государства. Соответствующие процедуры поручено завершить к декабрю нынешнего года. При этом отмечается, что тарифы в роуминге РФ и РБ не станут делать безлимитными, потому что это приведёт к критическому росту нагрузки на сотовых операторов.

Юрий Лысенко
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