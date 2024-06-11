Россиянку заподозрили в шпионаже в Дании

Гражданку России задержали в Дании. Её подозревают в шпионаже и сотрудничестве с российской разведкой. Об этом сообщило издание DR.dk со ссылкой на местную службу безопасности.

"Сегодня (во вторник) была арестована россиянка, которой было предъявлено обвинение в том, что она способствовала тому, что иностранная разведывательная служба действовала в Дании", — говорится в статье.

По данным издания, женщине несколько лет приходили средства от российского государственного фонда, где, по версии датской полиции, работают сотрудники разведки. В СМИ отмечается, что также россиянка занимает ключевой пост в русской общине и управляет консультационным центром для русскоговорящих в городе на острове Зеландия.