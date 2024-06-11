Россиянку заподозрили в шпионаже в Дании
СМИ: В Дании задержали россиянку по подозрению в сотрудничестве с разведкой
Гражданку России задержали в Дании. Её подозревают в шпионаже и сотрудничестве с российской разведкой. Об этом сообщило издание DR.dk со ссылкой на местную службу безопасности.
"Сегодня (во вторник) была арестована россиянка, которой было предъявлено обвинение в том, что она способствовала тому, что иностранная разведывательная служба действовала в Дании", — говорится в статье.
По данным издания, женщине несколько лет приходили средства от российского государственного фонда, где, по версии датской полиции, работают сотрудники разведки. В СМИ отмечается, что также россиянка занимает ключевой пост в русской общине и управляет консультационным центром для русскоговорящих в городе на острове Зеландия.
Ранее Life.ru сообщал, что в Баварии полиция задержала двух человек, которых подозревают в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий. По сведениям журналистов, оба задержанных — русские немцы. Это 39-летний Дитер С. и 37-летний Александр Дж. Полиция считает, что они следили в том числе за военными полигонами, на которых обучали украинских солдат на танках Abrams.
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