В России рассчитали Индекс Мишек Эксперт Абрамов заявил, что в России морковь и яйца подешевели на 17% и 2% 11 июня, 13:29 В России посчитали Индекс Мишек. Обложка © freepik / KamranAydinov

В России наблюдается замедление темпов инфляции, что показало снижение так называемого Индекса Мишек на 0,1%, который демонстрировал рост на 2,3% неделю назад. Такими данными с "Газетой.ru" поделился автор индекса — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

Он пояснил, что корзина Индекса Мишек включает в себя 14 популярных продуктов, в частности мармеладки, конфеты "Мишка косолапый", апельсиновый сок, недорогой белый хлеб, морковь, бананы, селёдку, молоко, масло подсолнечное, курицу, чай, сливочное масло, яйца и плавленый сыр.

"За прошлую неделю подорожали сливочное масло (+17,2%) и чёрный чай (+1%). Подешевели морковь (-17,8%) и куриные яйца категории С1 (-2%)", — сказал эксперт.

Абрамов отметил, годовая инфляция в России показывает устойчивое снижение, если сравнить стоимость указанных товаров в динамике и в сравнении с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что Совет директоров Банка России снова — уже в четвёртый раз подряд — сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Такое решение регулятор принял из-за того, что темпы роста цен перестали снижаться, но рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения.

Авторы Татьяна Миссуми