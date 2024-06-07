ЦБ в четвёртый раз сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Совет директоров Банка России снова — уже в четвёртый раз подряд — сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Такое решение регулятор принял из-за того, что темпы роста цен перестали снижаться, но рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения.
ЦБ при этом не исключает возможности повышения ключевой ставки уже на ближайшем заседании. Там также подчеркнули, что для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период жёстких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле.
"Согласно прогнозу Банка России, c учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернётся к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", — говорится в сообщении Центробанка.
Напомним, повышение ключевой ставки началось с июля прошлого года и к середине декабря достигло 16%. В феврале, марте и апреле 2024 года ЦБ оставил этот показатель на том же уровне — 16%. Позже глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что со второго полугодия ключевая ставка может начать снижаться.
Life.ru