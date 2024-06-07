ЦБ в четвёртый раз сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Совет директоров Банка России снова — уже в четвёртый раз подряд — сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Такое решение регулятор принял из-за того, что темпы роста цен перестали снижаться, но рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения.

ЦБ при этом не исключает возможности повышения ключевой ставки уже на ближайшем заседании. Там также подчеркнули, что для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период жёстких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле.