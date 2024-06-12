Продавцы новостроек раскрыли секреты: 5 способов снизить затраты на покупку жилья В начале июня на рынке новостроек активизировался спрос. При этом в спешке многие покупатели делают ошибки. Что нужно сделать, чтобы снизить затраты на жильё? 12 июня, 05:11 Продавцы новостроек рассказали, сколько денег можно сэкономить при покупке жилья. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

1. Найти реальную скидку

Рыночные ставки по кредитам очень высокие, а условия получения льготных ипотечных кредитов на новостройки ужесточаются. В такой ситуации вопрос выгодной покупки первичного жилья для многих стоит достаточно остро.

— Одни потребители выбирают выжидательную стратегию. Они хотят внимательно проследить за ситуацией на рынке, подробней изучить все возможные варианты приобретения собственного жилья и сэкономить. Другие покупатели переориентируются на "вторичку", где, например, купить недвижимость можно с помощью альтернативной сделки. Третьи рассматривают загородные объекты: дачи, коттеджи, таунхаусы — или планируют построить дом самостоятельно, — рассказал коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров.

Однако, по его словам, несмотря на значительные перемены на первичном рынке, отказываться от покупки не стоит. Она может оказаться выгодной даже в условиях текущих перемен на рынке недвижимости.

И для квартир, и для ИЖС действует ряд общих правил, которые позволяют значительно снизить расходы на покупку жилья в новостройках. Как ни банально, ищите выгодные предложения и скидки. Бывает, что застройщики объявляют акции на квартиры, чтобы пройти проектное финансирование. Или застройщики ИЖС дают дисконт, чтобы закрыть коттеджный посёлок, распродавая последние лоты. Или продают "неликвидные" объекты для большинства покупателей. При этом в силу ряда индивидуальных особенностей они могут быть "ликвидными" именно для вас. Такую рекомендацию дал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

— Первый способ приобретения первичной недвижимости с максимальной выгодой — воспользоваться акциями от застройщика. Например, программой trade-in или рассрочкой. Ещё один вариант — подобрать квартиру, на которую распространяются скидки. Для тех, кому нужна не только квартира, но и, например, кладовое помещение для хранения вещей или парковка, у застройщиков часто встречаются специальные предложения для комплексных покупок. Например, на рынке есть варианты приобретения квартиры одновременно вместе с машино-местом с дополнительной скидкой, — добавил Евгений Белокуров.

2. Поэкспериментировать с локацией и площадью

Выбирайте локацию с необходимой инфраструктурой, но согласно бюджету. Например, квартира у МЦД в ближайшем Подмосковье может стоить до 30% дешевле аналога в Москве. При этом на дорогу до работы или центра города на МЦД вы можете потратить в два раза меньше времени, чем добираясь из отдалённого района Москвы. На этот момент обратил внимание Максим Лазовский.

— Если же говорить о доме, то при покупке или строительстве важно оптимизировать его площадь. Дом должен быть достаточно просторным, но не чрезмерно большим, чтобы избежать лишних расходов на строительство и дальнейшую эксплуатацию. Для каркасных домов оптимальным решением является строительство с размерами, кратными трём. Например, площади шесть на шесть, девять на шесть, 12 на девять и так далее. При этом можно минимизировать количество обрезков, так как доска поставляется в шестиметровых длинах. Если размеры дома будут, скажем, восемь на семь, то будет больше обрезков, что приведёт к ненужным расходам, — пояснил директор по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

3. Взять объект без отделки на стадии "коробки"

По мнению Максима Лазовского, это сомнительный способ, но всё же он реально снижает финансовые траты. Правда, перераспределяет их во временные — специалистов-строителей надо найти и контролировать или заказывать технический надзор. Такой вариант подходит тем, кому не нужно переезжать в квартиру прямо после покупки.

Вячеслав Котлов отметил, что при заказе или проектировании нового дома не стоит экономить на качестве, но можно сэкономить на отделочных материалах. Например, нет необходимости приобретать дорогостоящий лиственничный планкен, когда для отделки дома можно использовать сосновый, который стоит значительно дешевле. Это не отразится на качестве самого дома, но позволит существенно сократить бюджет строительства — иногда на полмиллиона, а для больших домов даже более чем на миллион рублей.

— Оптимизация стоимости загородного дома возможна за счёт разумного подхода к инженерным системам. Если на вашем участке планируется дом, баня, гостевой домик и тёплый гараж, стоит рассмотреть вариант отдельной котельной. Это будет значительно дешевле, чем её установка в каждом объекте. Одна большая котельная и тепловые пункты в домах могут снизить стоимость строительства на 15–20%, — добавил Вячеслав Котлов.

4. Купить квартиру с дополнительными опциями

Этот вариант подойдёт тем, кто планирует заселиться в новую квартиру сразу после ввода дома в эксплуатацию, не тратя время и деньги на ремонт. В список дополнительных опций может входить отделка, мебель и техника, стоимость которых входит в единый платёж. Покупка квартиры с допопциями особенно актуальна для массового сегмента: именно в этом классе предложение и спрос на объекты с отделкой преобладают. На эти моменты обратил внимание Евгений Белокуров.

— Приобретение недвижимости с дополнительными характеристиками и удобствами позволяет в дальнейшем сэкономить на ремонте и покупке мебели. Так, например, самостоятельная отделка может обойтись в сумму в 1,1–5 раз большую, чем если бы ремонт проводил застройщик. Конечно, важно упомянуть и экономию личных ресурсов: времени и сил на поиск ремонтной бригады, закупку материалов. Покупка такого жилья "под ключ" позволяет переехать в квартиру сразу, не искать варианты для аренды на время ремонта, а значит, и не понести дополнительных финансовых трат, — добавил Евгений Белокуров.

Если в допопции включены ещё и мебель или техника, то в этом случае покупатель сможет не тратить время и деньги на покупку товаров для обустройства квартиры базовыми вещами, а сконцентрироваться, например, на дизайне и адаптации пространства под свой вкус и пожелания.

5. Успеть купить жильё до завершения льготной ипотеки 1 июля

Конечно, такой вариант подойдёт в большей степени тем покупателям, кто уже выбрал себе квартиру и действительно готов пойти на сделку в ближайшее время. В любом случае даже после отмены программы ипотечного кредитования для всех граждан на рынке новостроек всё ещё остаются выгодные программы от банков. Например, семейная, IT-ипотека, Дальневосточная и Арктическая программы.

— Если лимита льготной программы не хватает на покупку выбранной квартиры, то есть ещё одна возможность — увеличение размера льготной ипотеки (например, семейной или IT) по рыночной ставке. Такую опцию предлагают некоторые крупные банки. Например, если заёмщик оформил IT-ипотеку под 5% на 18 млн рублей, а хочет взять квартиру за 20 млн, то другие 2 млн можно взять по рыночной ставке. В результате ставка получится около 6%, — привёл пример Евгений Белокуров.

Также одна из возможностей сэкономить на приобретении первичной недвижимости в ипотеку — снизить ставку, оформив зарплатную карту или воспользовавшись дополнительными сервисами банка (например, оформить подписку на какой-либо онлайн-сервис), в котором оформляется кредит.

— Кроме того, некоторые банки предлагают возможности траншевой ипотеки, которая оказывается выгодней для покупателя за счёт меньшей первоначальной выплаты и снижения переплаты по ипотеке. Существует и залоговая ипотека с меньшей процентной ставкой, — добавил Евгений Белокуров.

Авторы Нина Важдаева