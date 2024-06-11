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Лавров заявил о неафишируемых контактах России и Запада по Украине

11 июня, 12:33
Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Запад сознательно игнорирует нацистское и русофобское направление политики Владимира Зеленского, это доказывают непубличные контакты российских и зарубежных политиков. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел (СМИД) БРИКС.

"У нас были некоторые неафишируемые контакты. И никто на Западе не желает замечать нацистского, русофобского эффекта, который создаёт режим [Зеленского]", — подчеркнул дипломат.

Все всё поняли: Лавров оценил реакцию Запада на предупреждение Путина о поставках оружия
Все всё поняли: Лавров оценил реакцию Запада на предупреждение Путина о поставках оружия

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что на Украине давно работают французские инструкторы, однако власти стараются это скрыть. При этом главком ВСУ Александр Сырский уже официально одобрил пребывание военных из Франции в киевских центрах подготовки.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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