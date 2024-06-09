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9 июня, 11:25

Лавров ответил французским властям, скрывающим наличие инструкторов на Украине

Лавров: Слова Франции о том, что на Украине нет иностранных инструкторов, — ложь

Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

На Украине уже работают французские инструкторы, однако власти стараются это скрыть. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров прокомментировал наличие иностранных инструкторов на Украине. Видео © Telegram / Зарубин

"Посмотрите, как завибрировали наши французские коллеги! Премьер-министр вдруг стал говорить, что у них там нет инструкторов. Это неправда. И они это знают", — сказал Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

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Напомним, главком ВСУ Александр Сырский официально одобрил пребывание инструкторов из Франции в киевских центрах подготовки. После этого западные издания начали писать о подготовке плана отправки военных в Незалежную. Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон захотел создать в Европе коалицию из военных инструкторов, которых отправят на фронт.

Александра Мышляева
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