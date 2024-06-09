Лавров ответил французским властям, скрывающим наличие инструкторов на Украине
Лавров: Слова Франции о том, что на Украине нет иностранных инструкторов, — ложь
Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
На Украине уже работают французские инструкторы, однако власти стараются это скрыть. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров прокомментировал наличие иностранных инструкторов на Украине. Видео © Telegram / Зарубин
"Посмотрите, как завибрировали наши французские коллеги! Премьер-министр вдруг стал говорить, что у них там нет инструкторов. Это неправда. И они это знают", — сказал Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Напомним, главком ВСУ Александр Сырский официально одобрил пребывание инструкторов из Франции в киевских центрах подготовки. После этого западные издания начали писать о подготовке плана отправки военных в Незалежную. Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон захотел создать в Европе коалицию из военных инструкторов, которых отправят на фронт.