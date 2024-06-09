Лавров ответил французским властям, скрывающим наличие инструкторов на Украине

На Украине уже работают французские инструкторы, однако власти стараются это скрыть. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Посмотрите, как завибрировали наши французские коллеги! Премьер-министр вдруг стал говорить, что у них там нет инструкторов. Это неправда. И они это знают", — сказал Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.