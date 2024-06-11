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11 июня, 14:07

Москвича арестовали на 10 суток за футболку с проукраинской символикой

Нагатинским районным судом Москвы была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 10 суток для мужчины, который надел футболку с проукраинской нацистской символикой. Об этом сообщает телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.

"Постановлением Нагатинского районного суда города Москвы Евсеев Андрей Иванович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики). Суд назначил административное наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", сказано в сообщении.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как иранец хотел выгулять футболку Balenciaga в Москве, но схлопотал штраф за дискредитацию Российской армии. Всё дело в том, что на ней была изображена символика Украины. В итоге ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / E.O.

Владимир Озеров
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