ГД одобрила штрафы за участие в нежелательных иностранных организациях

В Госдуме в I чтении приняли проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), согласно которому вводится ответственность за участие в деятельности любых иностранных организаций, признанных в РФ нежелательными. В особенности речь идёт о тех, чьими учредителями выступают зарубежные госорганы. Об этом говорится в сообщении портала обеспечения деятельности нижней палаты парламента.

В ГД документ внесли ещё в апреле. Законопроект входит в пакет инициатив, направленных на возможность признания нежелательной в РФ деятельности иностранных организаций с госучастием. Авторы инициативы хотят исключить из статьи 20.33 КоАП слова "неправительственная", после чего действующие санкции за участие в деятельности иностранных НПО, признанных нежелательными в РФ, будут распространены на участие во всех нежелательных в РФ зарубежных организациях вне зависимости от их форм собственности.

После одобрения нарушителям будет грозить штраф в размере до 15 тысяч рублей. Должностные лица должны будут заплатить до 50 тыс. рублей, а юрлица и вовсе раскошелиться на сумму до 100 тыс. рублей.