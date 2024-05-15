Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах всех уровней

Российский лидер Владимир Путин в среду, 15 мая, подписал закон, который запрещает иностранным агентам принимать участие в выборах всех уровней, а также быть наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

В нём уточняется, что речь идёт о выборах в федеральные и региональные органы госвласти, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления. Кандидат, который зарегистрирован для участия в голосовании, не должен быть внесён в список иноагентов.

Если же в заявлении о согласии на выдвижение отмечено, что лицо имеет этот статус, то в избиркоме потребуют предоставить уведомление Министерства юстиции России об удалении из перечня. Кроме того, может понадобиться соответствующее решение суда.