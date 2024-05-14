Совфед одобрил закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах в России

Совет Федерации одобрил закон, запрещающий иностранным агентам участвовать в выборах в России в качестве кандидатов, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами баллотирующихся. Согласно закону, кандидат обязан прекратить статус иноагента к моменту представления документов, которые нужны для регистрации кандидата или списка кандидатов на выборах.

Речь идёт о выборах в федеральные и региональные органы государственной власти, в органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления. В соответствии с поправками, уже зарегистрированный кандидат не может быть включён в реестр иноагентов. При этом полномочия лиц-иноагентов, которые замещают должности в органах публичной власти, прекратятся досрочно, если в течение 180 дней после вступления закона в силу они не были исключены из реестра Минюста.

Кроме того, членами избирательных комиссий не могут быть лица, включенные в реестр экстремистов и террористов. Это ограничение касается тех, кто несёт административную ответственность за демонстрацию экстремистской символики. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, в начале апреля в Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам баллотироваться на выборах. К депутатам обратились общественники, которые возмутились, что иностранные агенты могут участвовать в выборах в качестве кандидата. В пример общественники привели Татьяну Лазареву*, которая собралась стать депутатом Мосгордумы, но при этом публично поддержала удары ВСУ по российским регионам. В мае Госдума одобрила поправки к закону.