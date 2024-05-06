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Иноагентам и экстремистам перекрыли пути вмешательства в выборы в России

ГД одобрила поправки, запрещающие иноагентам быть кандидатами на выборах

6 мая, 10:14
Госдума РФ. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Госдума РФ. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Госдума одобрила в ходе заседания поправки, которые лишают иноагентов возможности участвовать в выборах всех уровней в статусе кандидата. Об этом говорится на сайте нижней палаты.

Изменения коснутся закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и ряда других нормативных актов. Теперь кандидат сможет баллотироваться на выборах, только если статус иноагента уже прекращён.

"Норма будет актуальна для выборов в федеральные органы госвласти, органы власти регионов, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления", — уточняется на сайте Думы.

Также приняты законодательные поправки, запрещающие иноагентам выступать доверенными лицами какого-либо кандидата или быть наблюдателями на выборах. Эти ограничения тоже касаются избирательных процессов на всех уровнях власти.

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Ранее законопроект о запрете иноагентам баллотироваться на выборах внесли в Госдуму депутаты партии "Справедливая Россия – За правду". К ним обратились представители движения "Зов народа", которые возмутились, что закон позволяет иноагентам участвовать в выборах в качестве кандидата. В пример общественники привели Татьяну Лазареву*, которая собралась стать депутатом Мосгордумы, но при этом публично порадовалась ударам ВСУ по российским регионам.

* Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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