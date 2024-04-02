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2 апреля, 10:10

В Кремле отреагировали на законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах

Песков: Кремль не имеет позиции по законопроекту об участии иноагентов в выборах

Внесённый в Госдуму законопроект о запрете иноагентам баллотироваться на российских выборах — не инициатива Кремля, соответственно, администрация главы государства не имеет позиции по данному вопросу. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас никакой позиции нет, это не наша инициатива была. Предстоит обсуждение этого законопроекта. Законодатели будут обсуждать", — отметил он в беседе с журналистами.

В Госдуме призвали ввести "период тишины" для иноагентов на выборах
В Госдуме призвали ввести "период тишины" для иноагентов на выборах

Напомним, 2 апреля "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) внесла в Госдуму законопроект о запрете иноагентам баллотироваться на выборах. Ранее первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев сообщил, что в партию обратились представители движения "Зов народа", которые возмутились, что закон позволяет иноагентам участвовать в выборах в качестве кандидатов. В пример общественники привели Татьяну Лазареву*, которая собралась стать депутатом Мосгордумы.

* Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Shutterstock / FOTODOM

Александр Юнашев
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