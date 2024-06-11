Прикольно, но непонятно: Life.ru провёл опрос среди жителей Химок после появления "невидимого" забора

Зеркальный забор, установленный вокруг химкинской администрации, вызвал массу споров среди жителей, однако многие отнеслись к такому архитектурному решению положительно. По словам местных, такой арт-объект украшает улицу, визуально расширяя пространство зелёного сквера.

Жители Химок оценили зеркальный забор. Видео Life.ru

"В любом случае, ну, лучше, чем было, ну, может, потому что как арт-объект такой. Людей сюда притягивает. Мы сфоткаться хотели, искали место", — отметил один из жителей Химок в беседе с Life.ru.

"Мне очень нравится, и я считаю, что это прям прикольно. В плане того, что вы можете увидеть здесь деревья и прямо отражается", — добавила другая жительница.

Некоторые сначала не приняли задумки авторов проекта, подумав, что слуги народа хотят отгородиться от людей, чтобы за ними не подглядывали. Однако потом многие сменили позицию, оценив смелый ход архитекторов. По словам местных, такой забор позволил увеличить пространство. Но, конечно, остались и те, кто считает, что здание администрации — не место для арт-объектов.

"Ну тот забор по крайней мере давал понять, что там находится за территорией. А здесь совсем непонятно", — пожаловалась одна из местных, отметив, что вряд ли чиновникам есть что скрывать.