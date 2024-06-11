Открыта регистрация на четвёртый сезон всероссийского проекта "ТопБЛОГ"
Президентская платформа "Россия — страна возможностей" открыла регистрацию на четвёртый сезон всероссийского проекта "ТопБЛОГ". Принять участие могут авторы полезного контента от 14 лет не только со всей России, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, но и стран мира. В новом сезоне для участников открыты два уникальных трека: "Медиалаборатория" и "Спецноминации 2.0".
"ТопБЛОГ" — это проект для тех, кто хочет прокачать навыки в создании, развитии и продвижении своего контента, а также получить профессиональную и медийную поддержку от экспертов и амбассадоров проекта.
Подавайте заявку, чтобы:
— Пройти образовательные программы
— Заключить рекламный контракт с топовыми партнерами
— Выиграть продюсирование своего блога и личного бренда
— Заявить о себе на всю страну.
А ранее была запущена регистрация на соревнования по скоростной разработке видеоигр. Онлайн-геймджем от Всероссийского конкурса "Начни игру" пройдёт с 28 июня по 1 июля 2024 года. Тысячи последователей игровой индустрии со всей России и из иностранных государств получат возможность за 72 часа создать неповторимый авторский продукт.
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