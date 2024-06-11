Открыта регистрация на четвёртый сезон всероссийского проекта "ТопБЛОГ"‎

Президентская платформа "‎Россия — страна возможностей" открыла регистрацию на четвёртый сезон всероссийского проекта "ТопБЛОГ". Принять участие могут авторы полезного контента от 14 лет не только со всей России, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, но и стран мира. В новом сезоне для участников открыты два уникальных трека: "Медиалаборатория" и "Спецноминации 2.0".

"ТопБЛОГ" — это проект для тех, кто хочет прокачать навыки в создании, развитии и продвижении своего контента, а также получить профессиональную и медийную поддержку от экспертов и амбассадоров проекта.

Подавайте заявку, чтобы:

— Пройти образовательные программы

— Заключить рекламный контракт с топовыми партнерами

— Выиграть продюсирование своего блога и личного бренда

— Заявить о себе на всю страну.