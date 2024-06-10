Стартовала регистрация на онлайн-геймджем от конкурса "Начни игру"

Президентская платформа "Россия — страна возможностей" запустила регистрацию на соревнования по скоростной разработке видеоигр. Онлайн-геймджем от Всероссийского конкурса "Начни игру" пройдёт с 28 июня по 1 июля 2024 года. Тысячи последователей игровой индустрии со всей России и из иностранных государств получат возможность за 72 часа создать неповторимый авторский продукт.

К участию приглашаются разработчики старше 14 лет. Участвовать можно как с командой составом до пяти человек, так и соло. Кроме того, конкурс "Начни игру" поможет найти себе команду мечты или объединиться с конкретным специалистом, разместив резюме или опубликовав вакансию о поиске единомышленников.

"Всероссийский онлайн-геймджем даст возможность на полную мощность раскрыть свой потенциал. В отличие от многих других соревнований по скоростной видеоразработке, вместо постановки конкретной темы проект "Начни игру" определит вектор развития. Мы ожидаем в первую очередь полезные игры, которые ставят своей целью не только развлечение пользователя, но и обучение навыкам и новым знаниям. Желаю всем удачи, и пусть победит сильнейший!" — обратился к участникам первый заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Агафонов.

Геймджем пройдёт в онлайн-формате, а в Москве, Великом Новгороде, Сургуте и Якутске откроются очные площадки, где команды смогут встретиться для более продуктивной разработки.