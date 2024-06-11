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11 июня, 08:44

Пятый окружной хакатон проекта "‎Цифровой прорыв" пройдёт в июле в Грозном

С 5 по 7 июля в Грозном пройдёт пятый окружной хакатон проекта "‎Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект". Об этом сообщает президентская платформа "‎Россия — страна возможностей"‎. Участникам предстоит собрать команду ИТ-специалистов от 3 до 5 человек и за 42 часа решить кейсы от бизнеса и государства.

Участие предполагается для граждан Российской Федерации, в том числе Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. По итогам хакатона каждый участник получит:

  • Возможность карьерного роста;
  • Социальный лифт в ИТ-сфере;
  • Оценку и обратную связь по разработанным решениям;
  • Уникальный цифровой профиль;
  • Результаты HR-оценки.

Подать заявку, выбрать кейс и уточнить форматы участия можно по ссылке. Регистрация продлится до 28 июня.

Открыта регистрация на четвёртый сезон всероссийского проекта "ТопБЛОГ"‎
Открыта регистрация на четвёртый сезон всероссийского проекта "ТопБЛОГ"‎

А ранее была запущена регистрация на соревнования по скоростной разработке видеоигр. Онлайн-геймджем от Всероссийского конкурса "Начни игру" пройдёт с 28 июня по 1 июля 2024 года. Тысячи последователей игровой индустрии со всей России и из иностранных государств получат возможность за 72 часа создать неповторимый авторский продукт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Алексей Берковиц
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