Пятый окружной хакатон проекта "Цифровой прорыв" пройдёт в июле в Грозном
С 5 по 7 июля в Грозном пройдёт пятый окружной хакатон проекта "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект". Об этом сообщает президентская платформа "Россия — страна возможностей". Участникам предстоит собрать команду ИТ-специалистов от 3 до 5 человек и за 42 часа решить кейсы от бизнеса и государства.
Участие предполагается для граждан Российской Федерации, в том числе Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. По итогам хакатона каждый участник получит:
- Возможность карьерного роста;
- Социальный лифт в ИТ-сфере;
- Оценку и обратную связь по разработанным решениям;
- Уникальный цифровой профиль;
- Результаты HR-оценки.
Подать заявку, выбрать кейс и уточнить форматы участия можно по ссылке. Регистрация продлится до 28 июня.
А ранее была запущена регистрация на соревнования по скоростной разработке видеоигр. Онлайн-геймджем от Всероссийского конкурса "Начни игру" пройдёт с 28 июня по 1 июля 2024 года. Тысячи последователей игровой индустрии со всей России и из иностранных государств получат возможность за 72 часа создать неповторимый авторский продукт.
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