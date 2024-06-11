Пятый окружной хакатон проекта "‎Цифровой прорыв" пройдёт в июле в Грозном

С 5 по 7 июля в Грозном пройдёт пятый окружной хакатон проекта "‎Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект". Об этом сообщает президентская платформа "‎Россия — страна возможностей"‎. Участникам предстоит собрать команду ИТ-специалистов от 3 до 5 человек и за 42 часа решить кейсы от бизнеса и государства.

Участие предполагается для граждан Российской Федерации, в том числе Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. По итогам хакатона каждый участник получит:

Возможность карьерного роста;

Социальный лифт в ИТ-сфере;

Оценку и обратную связь по разработанным решениям;

Уникальный цифровой профиль;

Результаты HR-оценки.

Подать заявку, выбрать кейс и уточнить форматы участия можно по ссылке. Регистрация продлится до 28 июня.