Политолог уверен, что Запад отправит Зеленского "на плаху" после его поражения Эксперт Сардарян заявил, что сценарий падения Зеленского уже прописан Западом 11 июня, 19:11 Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / ЕРА

Запад готовит бесславный конец для Владимира Зеленского, но до этого из главы киевского режима пытаются создать хоть сколько-то значимый субъект, на который можно было бы свалить всю ответственность. Об этом "Царьграду" рассказал декан факультета управления и политики МГИМО, доктор политических наук, профессор Генри Сардарян.

"Его фото начали публиковать на обложках глянцевых журналов, он начал выступать то на Генассамблее ООН, то на футбольных матчах, то в дельфинариях… И в этот момент стало понятно, что Зеленскому конец", — пояснил он.

Политолог уверен, что сценарий падения "нового Черчилля" западными лидерами уже прописан. США и Европе нужен человек, который отправится на плаху, подчеркнул он. План, по его мнению, готовится примерно такой: европейские лидеры публично начнут обвинять Зеленского, когда он капитулирует сам или потерпит поражение, чтобы населению ЕС объяснить, что вины западных политиков в проигрыше нет.

По убеждению эксперта, такой поворот событий произойдёт, когда выкачивать из Украины больше будет нечего, именно тогда Европа начнёт "сливать" Зеленского и обвинять его во всех грехах.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Владимиру Зеленскому и украинской верхушке плевать на страну и её народ. По его словам, Киев не волнует, сколько украинцев погибнет, так как местные власти полностью выполняют указания своих зарубежных начальников.

Авторы Татьяна Миссуми