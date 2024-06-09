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9 июня, 02:55

Балицкий раскрыл неожиданную правду о Зеленском

Глава Запорожской области Балицкий: Зеленскому плевать на Украину и её народ

Владимиру Зеленскому и украинским олигархам плевать на Украину и её народ. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в беседе с корреспондентами РИА "Новости" рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, Незалежная не нужна ни Зеленскому, ни бизнесмену Игорю Коломойскому, ни другому предпринимателю — Ринату Ахметову. Также руководитель российского региона подчеркнул, что Киеву наплевать, сколько украинцев погибнет, так как украинские власти сегодня полностью выполняют указания своих зарубежных начальников.

"Они абсолютно не имеют своего суверенитета", — заключил Балицкий.

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Ранее Балицкий на полях ПМЭФ заявлял, что в России могут создать новый федеральный округ. Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, власти пока не принимали решение на этот счёт.

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Алексей Соловьёв
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