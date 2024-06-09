Владимиру Зеленскому и украинским олигархам плевать на Украину и её народ. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в беседе с корреспондентами РИА "Новости" рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, Незалежная не нужна ни Зеленскому, ни бизнесмену Игорю Коломойскому, ни другому предпринимателю — Ринату Ахметову. Также руководитель российского региона подчеркнул, что Киеву наплевать, сколько украинцев погибнет, так как украинские власти сегодня полностью выполняют указания своих зарубежных начальников.