Путин провёл Зеленскому ликбез по законам Украины
Путин расценил действия Зеленского после 20 мая как захват власти на Украине
Действия Владимира Зеленского после истечения полномочий есть не что иное, как захват власти на Украине. Об этом на встрече с российскими и зарубежными журналистами высказался президент РФ Владимир Путин.
Политик напомнил, что законодательство Незалежной в период действия военного положения требует передавать власть парламенту после истечения полномочий президента. О каком-либо продлении сроков правления главы государства в документах не говорится.
"Есть статья 109 Уголовного кодекса Украины, где написано, что это называется захватом власти", — подытожил рассуждение Путин.
Аналогичное мнение днём ранее выразил экс-депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. По его словам, Зеленский узурпировал власть не в одиночку, а вместе со спикером парламента Русланом Стефанчуком, который ответственен за срыв президентских выборов.
Flickr / President Of Ukraine