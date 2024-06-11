В Москве с пятого этажа рухнул балкон, под которым стояла женщина
Место ЧП. Обложка © SHOT
В Москве с пятого этажа рухнул балкон, под которым в этот момент стояла женщина. Пострадавшую госпитализировали в Боткинскую больницу. Об этом пишет SHOT.
Место ЧП. Видео © SHOT
Инцидент случился в семиэтажном жилом доме, расположенном на Проспекте мира в Мещанском районе города. По уточнённым данным, на прохожую упала часть облицовки. По данному факту начата проверка.
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Ранее сообщалось, что в одном из ночных клубов, находящихся в мексиканском штате Сан-Луис-Потоси, обрушился балкон. В результате случившегося погибли три человека и ещё 20 пострадали.
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