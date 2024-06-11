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В Москве с пятого этажа рухнул балкон, под которым стояла женщина

11 июня, 16:55
Место ЧП. Обложка © SHOT

Место ЧП. Обложка © SHOT

В Москве с пятого этажа рухнул балкон, под которым в этот момент стояла женщина. Пострадавшую госпитализировали в Боткинскую больницу. Об этом пишет SHOT.

Место ЧП. Видео © SHOT

Инцидент случился в семиэтажном жилом доме, расположенном на Проспекте мира в Мещанском районе города. По уточнённым данным, на прохожую упала часть облицовки. По данному факту начата проверка.

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Глухонемой россиянин сорвался с 9-го этажа, пытаясь попасть в квартиру через окно. Его подруга в этот момент спала дома

Ранее сообщалось, что в одном из ночных клубов, находящихся в мексиканском штате Сан-Луис-Потоси, обрушился балкон. В результате случившегося погибли три человека и ещё 20 пострадали.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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