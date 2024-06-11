Самолёт Су-34 ВКС России, разбившийся в Северной Осетии, принимал участие в СВО
Самолёт ВКС России Су-34, который рухнул в горах Северной Осетии, был задействован в ходе выполнения задач специальной военной операции и неоднократно наносил бомбовые удары по позициям боевиков в Сирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
"Этот Су-34 участвовал в специальной военной операции, неоднократно привлекался к нанесению ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков на территории Сирии", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня стало известно о крушении Су-34 ВКС России в горах Северной Осетии. В результате трагедии весь экипаж погиб — выжить не удалось никому. Всё произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полёта. Предварительной причиной названа техническая неисправность.
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