Самолёт Су-34 ВКС России, разбившийся в Северной Осетии, принимал участие в СВО

Самолёт ВКС России Су-34, который рухнул в горах Северной Осетии, был задействован в ходе выполнения задач специальной военной операции и неоднократно наносил бомбовые удары по позициям боевиков в Сирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"Этот Су-34 участвовал в специальной военной операции, неоднократно привлекался к нанесению ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков на территории Сирии", — говорится в сообщении.