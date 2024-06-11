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11 июня, 17:56

Финляндия хочет конфисковать "потенциально опасную" недвижимость россиян

В Финляндии составили список "потенциально опасной" недвижимости граждан России. Теперь на крючке у государства находятся собственники-россияне, которые якобы нарушили суверенитет и независимость других государств. Об этом сообщил премьер-министра Петтери Орпо.

"Мы рассматриваем как потенциальную угрозу безопасности то, что у нас есть владельцы недвижимости из России и других стран, владельцы земли вблизи критически важных объектов инфраструктуры", — заявил Орпо, передаёт Bloomberg.

Премьер-министр считает, что имущество могут использовать для диверсий или даже крупномасштабной операции. По словам Орпо, Финляндия рассматривает возможность конфискации жилья, однако это сложно сделать с юридической точки зрения, поэтому вопрос требует тщательного изучения перед принятием каких-либо дальнейших действий.

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Ранее Life.ru писал, что в Австралии отказались конфисковать российские активы. Там отметили, что конституция страны не позволяет этого сделать. Однако власти отметили, что Канберра "делает всё, что может", для давления на Россию и Белоруссию, включая заморозку средств и экономические санкции.

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Shutterstock / FOTODOM / Macca Sherifi

Александра Мышляева
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