Финляндия хочет конфисковать "потенциально опасную" недвижимость россиян

В Финляндии составили список "потенциально опасной" недвижимости граждан России. Теперь на крючке у государства находятся собственники-россияне, которые якобы нарушили суверенитет и независимость других государств. Об этом сообщил премьер-министра Петтери Орпо.

"Мы рассматриваем как потенциальную угрозу безопасности то, что у нас есть владельцы недвижимости из России и других стран, владельцы земли вблизи критически важных объектов инфраструктуры", — заявил Орпо, передаёт Bloomberg.

Премьер-министр считает, что имущество могут использовать для диверсий или даже крупномасштабной операции. По словам Орпо, Финляндия рассматривает возможность конфискации жилья, однако это сложно сделать с юридической точки зрения, поэтому вопрос требует тщательного изучения перед принятием каких-либо дальнейших действий.