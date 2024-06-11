В Москве арестовали сотрудника ФСИН за призывы к терроризму в WhatsApp

В Москве на два месяца арестовали сотрудника Научно-исследовательского института ФСИН России Александра Смирнова. Его обвиняют в публичных призывах к терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

"Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова Александра Михайловича, обвиняемого в совершении преступления по ч. 2 ст 205 УК РФ, на срок два месяца, до 10.08.2024", — сказала собеседница агентства.

Следствие выяснило, что сотрудник ФСИН выступил против проведения СВО. Он разместил в мессенджере WhatsApp статус, который призывал к терроризму.