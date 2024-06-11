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11 июня, 18:32

В Москве арестовали сотрудника ФСИН за призывы к терроризму в WhatsApp

В Москве на два месяца арестовали сотрудника Научно-исследовательского института ФСИН России Александра Смирнова. Его обвиняют в публичных призывах к терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

"Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова Александра Михайловича, обвиняемого в совершении преступления по ч. 2 ст 205 УК РФ, на срок два месяца, до 10.08.2024", — сказала собеседница агентства.

Следствие выяснило, что сотрудник ФСИН выступил против проведения СВО. Он разместил в мессенджере WhatsApp статус, который призывал к терроризму.

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Ранее Life.ru сообщал, что группу "Каста" проверят на предмет дискредитации Российской армии. С такой просьбой в Генпрокуратуру РФ обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Если органы выявят нарушения в высказываниях исполнителей, им грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Александра Мышляева
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