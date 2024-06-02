СК передал в суд дело против журналиста-русофоба Гордона*

В ведомстве пояснили, что Гордон* распространял в СМИ и соцсетях публичные призывы к терактам, оправдывал их и распространял заведомо ложную информацию о Российской армии. Кроме того, по данным СК, украинский журналист возбуждал ненависть и вражду по национальному признаку и призывал к ведению агрессивной войны против РФ. Таким образом, его действия подпадают под несколько статей УК РФ, следует из сообщения.