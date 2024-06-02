СК передал в суд дело против журналиста-русофоба Гордона*
СК завершил расследование дела против Гордона* о фейках и призывах к терроризму
Дмитрий Гордон*. Обложка © Telegram / dmytrogordon_official
Уголовное дело в отношении скандального украинского журналиста-русофоба Дмитрия Гордона* передано в российский суд. Его обвиняют в призывах к терроризму, распространении фейков о ВС России, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В ведомстве пояснили, что Гордон* распространял в СМИ и соцсетях публичные призывы к терактам, оправдывал их и распространял заведомо ложную информацию о Российской армии. Кроме того, по данным СК, украинский журналист возбуждал ненависть и вражду по национальному признаку и призывал к ведению агрессивной войны против РФ. Таким образом, его действия подпадают под несколько статей УК РФ, следует из сообщения.
В начале 2022 года Life.ru писал, что СК завёл дело на Гордона* по нескольким уголовным статьям. Тогда после возбуждения дела МВД объявило украинца в розыск, а 22 июля того же года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста. В январе 2024 года МВД повторно объявило Гордона* в розыск.
* Включён в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов.