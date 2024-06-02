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Регион
2 июня, 10:32

СК передал в суд дело против журналиста-русофоба Гордона*

СК завершил расследование дела против Гордона* о фейках и призывах к терроризму

Дмитрий Гордон*. Обложка © Telegram / dmytrogordon_official

Дмитрий Гордон*. Обложка © Telegram / dmytrogordon_official

Уголовное дело в отношении скандального украинского журналиста-русофоба Дмитрия Гордона* передано в российский суд. Его обвиняют в призывах к терроризму, распространении фейков о ВС России, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В ведомстве пояснили, что Гордон* распространял в СМИ и соцсетях публичные призывы к терактам, оправдывал их и распространял заведомо ложную информацию о Российской армии. Кроме того, по данным СК, украинский журналист возбуждал ненависть и вражду по национальному признаку и призывал к ведению агрессивной войны против РФ. Таким образом, его действия подпадают под несколько статей УК РФ, следует из сообщения.

В начале 2022 года Life.ru писал, что СК завёл дело на Гордона* по нескольким уголовным статьям. Тогда после возбуждения дела МВД объявило украинца в розыск, а 22 июля того же года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста. В январе 2024 года МВД повторно объявило Гордона* в розыск.

Недвижимость на Охотном Ряду и бизнес: Почему Следственный комитет взялся за украинского журналиста-русофоба Дмитрия Гордона
Недвижимость на Охотном Ряду и бизнес: Почему Следственный комитет взялся за украинского журналиста-русофоба Дмитрия Гордона

* Включён в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов.

Наталья Исакова
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