Уголовное дело возбуждено после падения части балкона в Москве

В Москве после падения фрагмента нижней части балкона жилого дома, расположенного на проспекте Мира, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

"Мещанским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении ведомства.