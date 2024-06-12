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11 июня, 23:23

В Белоруссии признали экстремистским Telegram-канал Daily Storm

В Белоруссии суд внёс в список экстремистских телеграм-канал российского интернет-издания Daily Storm, сообщается в Республиканском списке экстремистских материалов, который опубликован на интернет-странице Министерства информации страны.

Решение было вынесено судом Барановичского района и города Барановичи Брестской области 7 июня. Телеграм-канал насчитывает 71,8 тысячи подписчиков. Из-за чего именно было принято такое решение, неизвестно.

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Ранее стало известно, что на актрису Яну Троянову* требуют возбудить уголовное дело после её последнего интервью. Высказывания звезды сериала "Ольга" просят проверить на пропаганду терроризма.

* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Wikipedia / Hanna Zelenko

Анатолий Симоненко
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