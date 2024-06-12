Дюмин, Алиханов и Белоусов включены в состав Военно-промышленной комиссии России

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об обновлении состава Военно-промышленной комиссии страны. В неё включены министр обороны Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и помощник президента Алексей Дюмин. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов 11 июня.

"Включить следующих лиц: Алиханов А.А. — министр промышленности и торговли; Белоусов А.Р. — министр обороны РФ; Дюмин А.Г. — помощник Президента РФ", — гласит текст.

Тем же указом президент России вывел из состава ВПК экс-секретаря Совбеза Николая Патрушева. Напомним, что в мае этого года он был назначен помощником главы государства.