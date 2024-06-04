Путин: Шойгу будет координировать работу оборонно-промышленного комплекса
Теперь работу оборонно-промышленного комплекса будет координировать секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
"Поскольку вопросы такие разноплановые — нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники, — здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности", — указал глава государства.
Кроме того, российский лидер дал 24 часа на подготовку списка поручений по расширению ОПК. Он отметил, что находится в курсе напряжённой работы правительства в последние дни, однако попросил быстрее завершить создание перечня.
"Прошу Мантурова Дениса Валентиновича, как первого заместителя председателя правительства, министра промышленности, министра обороны, министра финансов, Администрацию Президента как можно быстрее эту работу завершить. Прошу сделать это завтра", — потребовал Путин.
Ранее Life.ru писал, что российский лидер провёл совещание с главами предприятий ОПК в подмосковном Королёве. На встрече обсуждался процесс поставок самой нужной в зоне СВО техники. Этот вопрос президент определил как главный на сегодняшний день.
Шойгу получил должность секретаря Совбеза, в качестве которого он также будет отвечать за работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Указом президента главой Министерства обороны был назначен Андрей Белоусов. В Кремле прокомментировали замены в правительстве, объяснив их необходимостью инноваций в военном ведомстве, а лично российский лидер добавил, что кадровые перестановки вызваны ростом затрат государственного бюджета на оборону и безопасность.
ТАСС / Бобылев Сергей