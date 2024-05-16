Шойгу раскрыл свою главную задачу в Совбезе
Шойгу назвал СВО своей главной задачей на должности секретаря Совбеза
Главной задачей на новом посту останется работа на достижение целей специальной военной операции. Такое заявление в беседе с репортёром ВГТРК Павлом Зарубиным сделал экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу, ныне занимающий должность секретаря Совета безопасности России.
Сергей Шойгу о своих задачах на новой должности. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"Главной задачей по-прежнему остаётся специальная военная операция. Это, конечно, производство боеприпасов, это, конечно, вооружение и военная техника, и я считаю, что сегодня для нас для всех это — главная, основная задача", — рассказал он.
Шойгу отметил, что, как ранее отмечал российский президент Владимир Путин, Армия России успешно ведёт наступление по всем направлениям в зоне проведения спецоперации, и выразил надежду, что ВС РФ удастся сохранить такие темпы продвижения. Для этого были подготовлены нужные резервы, это касается как личного состава, так и военной техники с боеприпасами.
"А так — входим в новую профессию", — с улыбкой подытожил секретарь СБ России.
Напомним, Сергей Шойгу получил назначение на пост секретаря Совета безопасности Российской Федерации, в качестве которого он также будет отвечать за работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Указом президента Владимира Путина главой Министерства обороны был назначен Андрей Белоусов. В Кремле прокомментировали замены в правительстве, объяснив их необходимостью инноваций в военном ведомстве, а лично российский лидер добавил, что кадровые перестановки вызваны ростом затрат государственного бюджета на оборону и безопасность.
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