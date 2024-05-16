Шойгу раскрыл свою главную задачу в Совбезе

Главной задачей на новом посту останется работа на достижение целей специальной военной операции. Такое заявление в беседе с репортёром ВГТРК Павлом Зарубиным сделал экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу, ныне занимающий должность секретаря Совета безопасности России.

Сергей Шойгу о своих задачах на новой должности. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Главной задачей по-прежнему остаётся специальная военная операция. Это, конечно, производство боеприпасов, это, конечно, вооружение и военная техника, и я считаю, что сегодня для нас для всех это — главная, основная задача", — рассказал он.

Шойгу отметил, что, как ранее отмечал российский президент Владимир Путин, Армия России успешно ведёт наступление по всем направлениям в зоне проведения спецоперации, и выразил надежду, что ВС РФ удастся сохранить такие темпы продвижения. Для этого были подготовлены нужные резервы, это касается как личного состава, так и военной техники с боеприпасами.