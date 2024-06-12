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12 июня, 00:07

Развожаев: ПВО в Севастополе работает по воздушным целям

В Севастополе работают системы противовоздушной обороны. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", — написал Развожаев.

Все службы приведены в состояние боевой готовности. Губернатор призвал всех сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности: нельзя находиться на открытом пространстве из-за возможного падения осколков.

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Ранее Развожаев сравнил с фиаско ракетные удары ВСУ по России. Киевский режим должен "отчитаться перед западными спонсорами", поэтому совершаются "дистанционные атаки", которые не приносят никакого результата, кроме "шума", отметил он.

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Unsplash / iusher

Артур Лапсаков
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