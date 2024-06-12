Развожаев: ПВО в Севастополе работает по воздушным целям
В Севастополе работают системы противовоздушной обороны. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", — написал Развожаев.
Все службы приведены в состояние боевой готовности. Губернатор призвал всех сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности: нельзя находиться на открытом пространстве из-за возможного падения осколков.
Ранее Развожаев сравнил с фиаско ракетные удары ВСУ по России. Киевский режим должен "отчитаться перед западными спонсорами", поэтому совершаются "дистанционные атаки", которые не приносят никакого результата, кроме "шума", отметил он.
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