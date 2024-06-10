Развожаев сравнил с фиаско ракетные удары ВСУ по России Развожаев заверил, что дальнобойное оружие ВСУ не изменит ситуацию на фронте 10 июня, 11:17 Развожаев сравнил с фиаско ракетные удары ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинская армия не сможет переломить в свою пользу ситуацию на фронте, несмотря на применение дальнобойного вооружения. Киевский режим должен "отчитаться перед западными спонсорами", поэтому совершаются "дистанционные атаки", которые не приносят никакого результата, кроме "шума". Об этом РИА "Новости" рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев во время ПМЭФ.

Он напомнил, что Киев полностью провалил контрнаступление и фронт буквально посыпался, ВСУ вынуждены постоянно отступать. Однако Запад накачал Украину дальнобойным оружием, а затем дал разрешение использовать его для ударов по российской территории. Как итог — Россия приступила к наращиванию сил ПВО, добавил Развожаев.

"Это приведёт к тому, что будет наращена группировка сил ПВО и этот способ врага влиять на ситуацию закончится фиаско", — подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что в Севастополе продолжает оставаться острой ситуация с ракетными обстрелами со стороны ВСУ, но в целом всё остаётся под контролем российской стороны.

Авторы Татьяна Миссуми