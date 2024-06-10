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Крымчан призвали не верить фейкам о якобы готовящихся авиаударах ВСУ в День России

Советник Крючков назвал вбросами ЦИПсО сообщения об атаках на Крым 12 июня

10 июня, 14:36
Жители Крыма стали получать провокационные сообщения от ЦИПсО. Обложка © Freepik / Frimufilms

Жители Крыма стали получать провокационные сообщения от ЦИПсО. Обложка © Freepik / Frimufilms

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что украинские спецслужбы атаковали российские соцсети сообщениями о якобы готовящейся атаке на полуостров со стороны ВСУ. Политик призвал не верить провокационным вбросам.

"С самого утра крымские группы в социальных сетях засыпаны вражескими вбросами с якобы предупреждениями МЧС и МВД о возможных авиационных ударах в День России. Обычная тактика украинского ЦИПсО. Запугать и попытаться испортить праздник", — написал он в телеграм-канале.

Крючков подчеркнул, что Украина не сможет посеять страх среди россиян, тем более что Крым надёжно прикрыт системами ПВО. Чиновник также призвал жителей региона доверять только проверенным источникам информации.

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Крым периодически подвергается атакам ВСУ. Так, например, недавно средства противовоздушной обороны сбили три ракеты ATACMS в небе над полуостровом. После этого Пентагон переложил всю ответственность на Киев. Также в регион зачастили иностранные дроны-разведчики. Как считают эксперты, они помогают Киеву готовиться к удару.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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