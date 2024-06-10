Крымчан призвали не верить фейкам о якобы готовящихся авиаударах ВСУ в День России Советник Крючков назвал вбросами ЦИПсО сообщения об атаках на Крым 12 июня 10 июня, 14:36 Жители Крыма стали получать провокационные сообщения от ЦИПсО. Обложка © Freepik / Frimufilms

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что украинские спецслужбы атаковали российские соцсети сообщениями о якобы готовящейся атаке на полуостров со стороны ВСУ. Политик призвал не верить провокационным вбросам.

"С самого утра крымские группы в социальных сетях засыпаны вражескими вбросами с якобы предупреждениями МЧС и МВД о возможных авиационных ударах в День России. Обычная тактика украинского ЦИПсО. Запугать и попытаться испортить праздник", — написал он в телеграм-канале.

Крючков подчеркнул, что Украина не сможет посеять страх среди россиян, тем более что Крым надёжно прикрыт системами ПВО. Чиновник также призвал жителей региона доверять только проверенным источникам информации.

Авторы Татьяна Миссуми