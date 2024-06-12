При отражении ракетной атаки в Севастополе пострадавших и разрушений нет

В Севастополе завершили отражение ракетной атаки Украины, все воздушные цели уничтожены высоко в небе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках в районе улицы Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки. По оперативной информации спасательный службы, повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал", — написал чиновник в телеграм-канале.

Тип сбитых ракет устанавливается. Большая их часть была уничтожена над акваторией. Несдетонировавших суббоеприпасов в данный момент не обнаружено.