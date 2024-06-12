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12 июня, 00:27

При отражении ракетной атаки в Севастополе пострадавших и разрушений нет

В Севастополе завершили отражение ракетной атаки Украины, все воздушные цели уничтожены высоко в небе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках в районе улицы Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки. По оперативной информации спасательный службы, повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал", — написал чиновник в телеграм-канале.

Тип сбитых ракет устанавливается. Большая их часть была уничтожена над акваторией. Несдетонировавших суббоеприпасов в данный момент не обнаружено.

Развожаев сравнил с фиаско ракетные удары ВСУ по России
Развожаев сравнил с фиаско ракетные удары ВСУ по России

Об отражении ракетной атаки на Севастополь Развожаев сообщил в ночь на 12 июня. В городе работала система противовоздушной обороны.

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Anelo

Артур Лапсаков
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