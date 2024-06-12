"И зачем США это останавливать?": Профессор назвал главную беду Европы
Профессор Сардарян: Безопасность Европы невозможна без хороших отношений с РФ
Генри Сардарян. Обложка © Telegram / Факультет управления и политики МГИМО
Антироссийская политика Евросоюза может вызывать лишь недоумение, так как соседям РФ по континенту жизненно необходимо иметь хорошие отношения с Москвой. Нормальные европейские лидеры давно поставили бы под сомнение губительный для объединения проамериканский курс, однако у руля в ЕС стоят другие люди, считает доктор политических наук, профессор Генри Сардарян.
"Конкретно интересы этих государств исходят из того, что с Россией должны быть нормальные торгово-экономические взаимоотношения, что обеспечить безопасность Европы без нормальных взаимоотношений с Россией невозможно", — приводит слова эксперта "Царьград".
Всё дело в том, что нынешнее руководство ЕС действует не из собственных интересов, а руководствуется лишь инструкциями из-за океана. И если при президентстве Дональда Трампа у Европы ещё оставались крупицы критического мышления, то сегодня марионетки Вашингтона готовы даже отказаться от выгодного российского газа, чтобы закупать СПГ у США.
"И зачем Вашингтону это всё останавливать?" — подытожил риторическим вопросом Сардарян.
Бумерангом по ЕС ударили и введённые в отношении РФ санкции. Ограничения не помешали российской экономике достичь новых высот, тогда как европейцы на себе ощутили последствия собственных рестрикций.