Антироссийская политика Евросоюза может вызывать лишь недоумение, так как соседям РФ по континенту жизненно необходимо иметь хорошие отношения с Москвой. Нормальные европейские лидеры давно поставили бы под сомнение губительный для объединения проамериканский курс, однако у руля в ЕС стоят другие люди, считает доктор политических наук, профессор Генри Сардарян.

"Конкретно интересы этих государств исходят из того, что с Россией должны быть нормальные торгово-экономические взаимоотношения, что обеспечить безопасность Европы без нормальных взаимоотношений с Россией невозможно", — приводит слова эксперта "Царьград".

Всё дело в том, что нынешнее руководство ЕС действует не из собственных интересов, а руководствуется лишь инструкциями из-за океана. И если при президентстве Дональда Трампа у Европы ещё оставались крупицы критического мышления, то сегодня марионетки Вашингтона готовы даже отказаться от выгодного российского газа, чтобы закупать СПГ у США.