США толкают Европу на обострение ради помощи Киеву
FT: США выделят Украине $50 млрд, если ЕС продлит санкции на неопределённый срок
США выразили готовность предоставить Украине в виде помощи 50 миллиардов долларов, но только в виде кредита, который будет погашен за счёт прибыли от замороженных российских активов, и в том случае, если Евросоюз продлит санкции против России. О таких условиях узнала газета Financial Times.
Подробности будут обсуждаться во время встречи глав министерств финансов европейских стран. Но в Минфине США ранее заявили, что такой подход якобы завоевал значительную поддержку у партнёров. Инициатива будет доработана и представлена главам на следующей встрече G7. Пока что США согласовывают с партнёрами и союзниками пути использования российских активов для оказания помощи ВСУ.
Ранее министры иностранных дел 27 стран – членов Евросоюза утвердили новый санкционный режим против России. Он позволит вводить ограничения против физических и юридических лиц, нарушающих, по мнению сообщества, права человека и ответственных за "преследование оппозиции". Вместе с тем Еврокомиссия анонсировала изъятие доходов от российских активов в пользу Украины. Оно состоится уже в июле этого года. В Кремле пообещали не оставлять выходку Брюсселя без ответа.
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