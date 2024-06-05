США толкают Европу на обострение ради помощи Киеву

США выразили готовность предоставить Украине в виде помощи 50 миллиардов долларов, но только в виде кредита, который будет погашен за счёт прибыли от замороженных российских активов, и в том случае, если Евросоюз продлит санкции против России. О таких условиях узнала газета Financial Times .

Подробности будут обсуждаться во время встречи глав министерств финансов европейских стран. Но в Минфине США ранее заявили, что такой подход якобы завоевал значительную поддержку у партнёров. Инициатива будет доработана и представлена главам на следующей встрече G7. Пока что США согласовывают с партнёрами и союзниками пути использования российских активов для оказания помощи ВСУ.