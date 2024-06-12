Руки и фрукты лучше не мыть: Перечислены заболевания, которые можно подхватить при купании в фонтане

В фонтанах купаться опасно, а тем более — пить из них, предупредили URA.ru в пресс-службе Минздрава Челябинской области. Люди, которые пренебрегают этим знанием, могут заразиться глистами, гепатитом А, энтеровирусом и другими инфекциями.

"Купаться в фонтанах и пить из них воду категорически запрещено, также не стоит мыть в них руки и фрукты. В жару в фонтанах быстрее размножаются: кишечная палочка, стрептококки, стафилококки, ротавирус, энтеровирус, вирус гепатита А, гельминты", — уточнили в ведомстве.

В результате таких купаний можно подхватить цистит, инфекции, гастроэнтерит, воспаление кожи и образование корок на ней, грибок. Причина в том, что воду в фонтанах не меняют неделями и не обеззараживают для купания. При этом в фонтан попадают осадки, пыль, насекомые. Также туда наведываются утки, голуби и собаки, которые являются переносчиками заболеваний.