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12 июня, 06:46

Польша и союзники вновь подняли в небо истребители из-за "активности авиации РФ"

Польша в связи с "активностью дальней авиации РФ" подняла самолёты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Польша в связи с "активностью дальней авиации РФ" подняла самолёты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Варшава и её союзники подняли в воздух самолёты в связи с якобы повышенной "активностью дальней авиации РФ". Жителей Польши предупредили, что в части страны может наблюдаться повышенный уровень шума. Об этом сообщило оперативное командование ВС европейской страны.

"Внимание, в юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолётов. Этой ночью [12 июня 2024 года] наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации", — написали представители ВС Польши в соцсети X.

Спустя несколько часов военные самолёты вернулись обратно на авиабазы.

Польша вновь поднимала в воздух самолёты из-за "активности дальней авиации РФ"
Польша вновь поднимала в воздух самолёты из-за "активности дальней авиации РФ"

Напомним, что до этого Варшава давала приказ поднять самолёты 7 июня. Тогда это также объяснялось "активностью российской авиации".

Николай Рюмин
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