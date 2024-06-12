Польша и союзники вновь подняли в небо истребители из-за "активности авиации РФ"
Польша в связи с "активностью дальней авиации РФ" подняла самолёты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images
Варшава и её союзники подняли в воздух самолёты в связи с якобы повышенной "активностью дальней авиации РФ". Жителей Польши предупредили, что в части страны может наблюдаться повышенный уровень шума. Об этом сообщило оперативное командование ВС европейской страны.
"Внимание, в юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолётов. Этой ночью [12 июня 2024 года] наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации", — написали представители ВС Польши в соцсети X.
Спустя несколько часов военные самолёты вернулись обратно на авиабазы.
Напомним, что до этого Варшава давала приказ поднять самолёты 7 июня. Тогда это также объяснялось "активностью российской авиации".