Польша и союзники вновь подняли в небо истребители из-за "активности авиации РФ"

Варшава и её союзники подняли в воздух самолёты в связи с якобы повышенной "активностью дальней авиации РФ". Жителей Польши предупредили, что в части страны может наблюдаться повышенный уровень шума. Об этом сообщило оперативное командование ВС европейской страны.

"Внимание, в юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолётов. Этой ночью [12 июня 2024 года] наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации", — написали представители ВС Польши в соцсети X.

Спустя несколько часов военные самолёты вернулись обратно на авиабазы.