Польша вновь поднимала в воздух самолёты из-за "активности дальней авиации РФ"

Оперативное командование Вооружённых сил (ВС) Польши утверждает, что рано утром в субботу, 1 июня, подняло в небо самолёты из-за якобы активности дальней авиации России. Об этом его представители рассказали в своём аккаунте в соцсети Х.

"Это была долгая и напряжённая ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши", — говорится в сообщении.