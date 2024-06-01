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Регион
1 июня, 11:59

Польша вновь поднимала в воздух самолёты из-за "активности дальней авиации РФ"

Оперативное командование Вооружённых сил (ВС) Польши утверждает, что рано утром в субботу, 1 июня, подняло в небо самолёты из-за якобы активности дальней авиации России. Об этом его представители рассказали в своём аккаунте в соцсети Х.

"Это была долгая и напряжённая ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши", — говорится в сообщении.

Позже оперативное командование ВС Польши сообщило, что около семи часов утра поднятая авиация вернулась на аэродромы. В сообщении говорится, что это было связано со "снижением уровня угрозы".

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Напомним, до этого Польша неоднократно принимала эту меру. Так, Варшава поднимала в воздух военные самолёты 26 мая. Как тогда сообщали в командовании вооружённых сил республики, причиной послужили "интенсивные атаки на западе Украины". 8 мая Польша также подняла в воздух самолёты из-за "активности авиации РФ".

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ТАСС / EPA

Наталья Исакова
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