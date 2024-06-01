Польша вновь поднимала в воздух самолёты из-за "активности дальней авиации РФ"
Оперативное командование Вооружённых сил (ВС) Польши утверждает, что рано утром в субботу, 1 июня, подняло в небо самолёты из-за якобы активности дальней авиации России. Об этом его представители рассказали в своём аккаунте в соцсети Х.
"Это была долгая и напряжённая ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши", — говорится в сообщении.
Позже оперативное командование ВС Польши сообщило, что около семи часов утра поднятая авиация вернулась на аэродромы. В сообщении говорится, что это было связано со "снижением уровня угрозы".
Напомним, до этого Польша неоднократно принимала эту меру. Так, Варшава поднимала в воздух военные самолёты 26 мая. Как тогда сообщали в командовании вооружённых сил республики, причиной послужили "интенсивные атаки на западе Украины". 8 мая Польша также подняла в воздух самолёты из-за "активности авиации РФ".
ТАСС / EPA