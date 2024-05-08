Польша подняла в воздух самолёты в связи с "активностью дальней авиации России"

Оперативное командование армии Польши утверждает, что вместе с союзниками вновь подняло в небо самолёты из-за якобы активности дальней авиации России. Об этом его представители рассказали в своём аккаунте в соцсети Х.

"Внимание, в воздушном пространстве начали работать польские и союзнические самолёты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", — говорится в сообщении командования.

Позже оперативное командование ВС Польши сообщило, что поднятая авиация вернулась на аэродромы. В сообщении говорится, что "в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации" действия польской и союзной авиации в воздушном пространстве республики были окончены, а привлекавшиеся силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности.