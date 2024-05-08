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8 мая, 07:44

Польша подняла в воздух самолёты в связи с "активностью дальней авиации России"

Армия Польши утверждает, что подняла авиацию из-за активности России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Армия Польши утверждает, что подняла авиацию из-за активности России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Оперативное командование армии Польши утверждает, что вместе с союзниками вновь подняло в небо самолёты из-за якобы активности дальней авиации России. Об этом его представители рассказали в своём аккаунте в соцсети Х.

"Внимание, в воздушном пространстве начали работать польские и союзнические самолёты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", — говорится в сообщении командования.

Позже оперативное командование ВС Польши сообщило, что поднятая авиация вернулась на аэродромы. В сообщении говорится, что "в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации" действия польской и союзной авиации в воздушном пространстве республики были окончены, а привлекавшиеся силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности.

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Напомним, до этого Польша неоднократно принимала эту меру. Так, Варшава поднимала в воздух военные самолёты 6 апреля. Как тогда сообщали в командовании вооружённых сил республики, причиной послужили "интенсивные атаки на Украине". 27 апреля Польша вновь подняла в воздух самолёты из-за "активности авиации России".

Мирон Сидоров
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