Польша и союзники поднимали самолёты ночью из-за работы авиации РФ на Украине
Истребитель F-16 на вооружении Польши. Обложка © ТАСС / EPA / TOMASZ WASZCZUK
Минувшей ночью Польша поднимала в небо самолёты из-за активности российской дальней авиации в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования польских ВС.
"В воздушном пространстве действуют самолёты Польши и союзников... Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами", — говорится в сообщении.
Из заявления следует, что цели находились в том числе на западной Украине. Через несколько часов в Командовании сообщили о завершении работы авиации.
Напомним, в ночь на 26 мая на Украине вновь прозвучала серия взрывов. Их слышали в Житомирской области, подконтрольном ВСУ Херсоне, под Киевом и в Хмельницкой области. В последней были поражены цели в Староконстантинове, в том числе аэродром, который готовили для истребителей F-16, и военный полигон.