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Регион

Польша и союзники поднимали самолёты ночью из-за работы авиации РФ на Украине

26 мая, 06:14
Истребитель F-16 на вооружении Польши. Обложка © ТАСС / EPA / TOMASZ WASZCZUK

Истребитель F-16 на вооружении Польши. Обложка © ТАСС / EPA / TOMASZ WASZCZUK

Минувшей ночью Польша поднимала в небо самолёты из-за активности российской дальней авиации в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования польских ВС.

"В воздушном пространстве действуют самолёты Польши и союзников... Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами", — говорится в сообщении.

Из заявления следует, что цели находились в том числе на западной Украине. Через несколько часов в Командовании сообщили о завершении работы авиации.

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Напомним, в ночь на 26 мая на Украине вновь прозвучала серия взрывов. Их слышали в Житомирской области, подконтрольном ВСУ Херсоне, под Киевом и в Хмельницкой области. В последней были поражены цели в Староконстантинове, в том числе аэродром, который готовили для истребителей F-16, и военный полигон.

Авторы
Матвей Константинов
Матвей Константинов
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