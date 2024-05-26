Польша и союзники поднимали самолёты ночью из-за работы авиации РФ на Украине 26 мая, 06:14 Истребитель F-16 на вооружении Польши. Обложка © ТАСС / EPA / TOMASZ WASZCZUK

Минувшей ночью Польша поднимала в небо самолёты из-за активности российской дальней авиации в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования польских ВС.

"В воздушном пространстве действуют самолёты Польши и союзников... Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами", — говорится в сообщении.

Из заявления следует, что цели находились в том числе на западной Украине. Через несколько часов в Командовании сообщили о завершении работы авиации.

Авторы Матвей Константинов